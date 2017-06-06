В Харькове конфликт между мужчинами обернулся стрельбой

06 июня 2017 г. 17:22
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5 июня, около 23:00, экипажу патрульной полиции поступил вызов о конфликте на улице Саратовской.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, заявитель сообщил патрульным, что в его дом якобы залезли двое неизвестных. Увидев мужчину, вероятные злоумышленники пытались сбежать на автомобиле ВАЗ 2103. Сам заявитель сел в такси и догнал вышеуказанную машину. По словам гражданина, когда он подошел к транспортному средству, один из мужчин сделал два выстрела из пистолета.

В свою очередь, другие участники конфликта рассказали рассказали иную версию. По их  словам, они находились в авто, когда к ним подошли мужчины и побили их. Что бы себя защитить, мужчина открыл стрельбу

На месте происшествия патрульные нашли пистолет. Для дальнейшего выяснения обстоятельств вызвали следственно-оперативную группу.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются следователями.

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