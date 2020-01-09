В Харькове контрразведка СБУ предупредила убийство спецслужбами РФ экс-командира батальона ВСУ

Контрразведка Служба безопасности Украины предупредила в Харькове покушение на убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ, которое было организовано спецслужбами РФ.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на саоей странице в Фейсбук.

Оперативники СБУ установили, что для совершения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной Гвардии Украины, однако был уволен из-за компрометирующих его обстоятельств.

Задание харьковчанин получил во время краткосрочного выезда в Россию. Дальнейшие его действия российские кураторы согласовывали через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение.

Спецслужбы страны-агрессора планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических организаций «Л/ДНР». В частности, была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил РФ, один из которых носил звание "Героя России".

Злоумышленник готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство. Действия диверсанта создавали угрозу для жизни многих мирных граждан.

Контрразведчики и следователи СБУ с задействованием бойцов ЦСО "А" задержали злоумышленника с взрывчаткой в ​​доме по проспекту Московскому.

По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.

Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки оно было уничтожено во дворе дома без угрозы для жизни людей.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.