В Харькове медики спасли жизнь младенцу, у которого остановилось дыхание

Харьковские медики скорой помощи спасли жизнь новорожденному ребенку, пережившему клиническую смерть.

Первой об этом рассказала мама малышки в соцсетях, опубликовав фото врача бригады скорой помощи, приехавшей на вызов.

«У моего новорожденного ребенка остановилось дыхание, ребенок побледнел и начал синеть. Врач всю дорогу делал искусственное дыхание и массаж сердца. Водитель – профессионал своего дела – довез за считанные минуты. На полпути в больницу ребенок начал дышать», - рассказала мама девочки в соцсетях и поблагодарила врача, который спас ее ребенка.

Как отметили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, слова благодарности и дружеской поддержки мотивируют медиков работать еще лучше и эффективнее.

«Искренние слова благодарности и эмоции родителей, а главное - жизнь маленькой девочки, удалось спасти - лучший результат и награда за нелегкий труд работников Центра. Спасибо за обратную связь! Будьте здоровы!» - говорится в сообщении Центра на странице в Фейсбук.

Напомним, как сообщалось, 19 ноября в Харькове медики спасли жизнь мужчине, у которого остановилось сердце.

Еще сутками ранее, также в Харькове, медики спасли жизнь женщине, которая отравилась лекарственными препаратами, и у которой в результате этого остановилось сердце.