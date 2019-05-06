В Харькове Министр обороны Степан Полторак представил нового начальника ХНУВС

Сегодня, 6 мая, в Харьковском Университете Воздушных сил имени В.Кожедуба состоялось представление нового начальника ВУЗа – генерал-майора Александра Туринского.

На представлении присутствовал министр обороны Украины Степан Полторак, который сообщил присутствующим о том, что Александр Туринский – боевой генерал, очень хорошо подготовленный и опытный военнослужащий.

В частности, Степан Полторак сообщил, что он побывал на предприятиях, где модернизируют и реформируют военную технику.

«Управлять, руководить этой продукцией, оружием, техникой смогут только хорошо подготовленные люди, выпускники», - сказал министр обороны.

Также он отметил, что 2019 год будет активной фазой реформирования военного образования в Украине.