В Харькове Министр обороны Степан Полторак представил нового начальника ХНУВС

06 мая 2019 г. 10:10
Автор: Наталья Белокудря
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Сегодня, 6 мая, в Харьковском Университете Воздушных сил имени В.Кожедуба состоялось представление нового начальника ВУЗа – генерал-майора Александра Туринского.

На представлении присутствовал министр обороны Украины Степан Полторак, который сообщил присутствующим о том, что Александр Туринский – боевой генерал, очень хорошо подготовленный и опытный военнослужащий.

В частности, Степан Полторак сообщил, что он побывал на предприятиях, где модернизируют и реформируют военную технику.

«Управлять, руководить этой продукцией, оружием, техникой смогут только хорошо подготовленные люди, выпускники», - сказал министр обороны.

Также он отметил, что 2019 год будет активной фазой реформирования военного образования в Украине.

 

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