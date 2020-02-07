В Харькове - митинг против вырубки леса: протестующие пришли в ХОГА

Сегодня, 7 февраля, под стенами здания Главного управления Нацполиции и УСБУ в Харьковской области собрались на митинг против вырубки сотен тысяч гектаров леса в регионе.

Активисты требовали, чтобы к ним вышли начальники СБУ и полиции.

После этого митингующие двинулись к зданию ХОГА – к главе области Алексею Кучеру.

Своим пикетом активисты хотели выразить недоверие правоохранительным органам Харькова, а к Кучеру они пришли за помощью и поддержкой.

Он к ним вышел, и когда лидер общественной организации «Потон» Павел Онищенко начал рассказывать губернатору суть их обращения, в зал зашли глава ГУ ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко и его заместитель Сергей Чиж.

Участники пикета интересуются ходом расследования уголовных производств по фактам вырубки лесных насаждений.

Сейчас с активистами общается Алексей Кучер.