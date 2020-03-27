В Харькове многодетные мамы бесплатно шьют маски для пенсионеров, соцработников и военных

Он у нас любит позировать. Да ,Укропчик? И носить масочку вот так. Показывает всем пример, как надо ходить в супермаркет в маске!

Морская свинка Укроп - символ и одновременно оберег Харьковского центра для многодетных семей "Амма". Здесь вторую неделю подряд шьют маски для пенсионеров, малообеспеченных семей и работников соцзащиты.

Они состоят из двух частей: верх и внутренняя сторона. На внутреннюю нашивается марля. Вот так оно прострачивается

Час работы за машинкой, и десяток разноцветных масок готовы.

Харьковчанка Елена выдающейся швеей себя не считает. Говорит: за шитье ранее садилась, чтобы сэкономить. Елена сама растит двоих детей. Впрочем, маски шить научилась быстро.

ЕЛЕНА КАЛИНИЧЕНКО, харьковчанка

Чтоб больше людей защитить от коронавируса. Сшить им маски такие. Не у всех есть возможность их купить

Елене помогает сын. Восьмилетний Богдан продевает в отверстия резиновые ленты. Знает, это поможет защитить людей от вируса. Помогать тому, кому сейчас хуже, чем тебе самому, для многодетных мам не впервые. Они поддерживают друг друга, помогают фронту. Сейчас взялись за шитье масок.

За швейную машинку села и руководитель центра, преподаватель ВУЗа, Юлия. С прошлой недели, рассказывает, сшили более полутысячи масок. Деньги за это не берут, раздают средства защиты тем, кто больше всего нуждается.

ЮЛИЯ ИБРАГИМ, руководитель Ассоциации многодетных семей "АММА"

Мы отдаем пенсионерам, мы отдаем бабушкам и дедушкам. Им сложно её купить. Смотришь на улице, они её берегут, носят несколько дней одну, ну нельзя же так. В зону ООС нашим ребятам, защитникам нашим, маски обязательно пойдут. Потому что они берегут наш тыл и для нас важно, чтобы и они были защищены

Будем шить, пока нужно, говорят в Центре. Сейчас большинство женщин дома из-за карантина, и дети помогают. А вот запасы ткани ежедневно тают. А марля - так вообще дефицит. Поэтому, когда неравнодушные горожане пополняют запасы, искренне благодарны.

Единственное - предупреждают: ткань должна быть натуральная.