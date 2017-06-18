В Харькове мошенник снял с банковской карты мужчины почти 50 тысяч гривен

18 июня 2017 г. 13:08
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С банковской карты 59-летнего мужчину сняли денежные средства под предлогом ее разблокирования. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Потерпевший пояснил, что на его мобильный телефон поступило сообщение о том, что его банковская карта заблокирована. Для разблокировки карты ему необходимо было позвонить на указанный мобильный телефон и сообщить PIN-код. После того, как человек во время телефонного разговора назвал все данные своей карты, ему поступило еще одно сообщение о снятии с его банковского счета денежных средств в сумме 48 тыс. грн.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранителями принимаются все необходимые меры для установления и задержания лиц, причастных к совершению указанного уголовного правонарушения.

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