В Харькове мошенники обманули пенсионерку на 20 тысяч гривен и 600 долларов США

В Харькове пенсионерка отдала телефонным мошенникам 20 тысяч гривен и 600 долларов США
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
23 апреля в полицию обратилась 63-летняя женщина и рассказала, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, представился ее сыном и сообщил, что у него неприятности.
Чтобы «решить вопрос», срочно нужны деньги.
Женщина вынесла из дома все сбережения и оставила на улице в условленном месте возле детской площадки.
В ходе проверки полицейские установили, что с сыном все в порядке, и матери он не звонил.
В полиции напоминают: при получении подобного звонка необходимо задать как можно больше уточняющих вопросов звонящему. Следует проанализировать все услышанное и обратиться к близким людям за советом или просто рассказать о ситуации, которая произошла.
Не следует передавать незнакомым людям свое имущество, деньги и документы.
О полученном звонке необходимо сразу сообщить в полицию.
Злоумышленники пользуются растерянным эмоциональным состоянием собеседника исключительно в собственных целях.