В Харькове мошенники обманули пенсионерку на 20 тысяч гривен и 600 долларов США

25 апреля 2018 г. 10:57
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В Харькове пенсионерка отдала телефонным мошенникам 20 тысяч гривен и 600 долларов США

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

23 апреля в полицию обратилась 63-летняя женщина и рассказала, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, представился ее сыном и сообщил, что у него неприятности.

Чтобы «решить вопрос», срочно нужны деньги.

Женщина вынесла из дома все сбережения и оставила на улице в условленном месте возле детской площадки.

В ходе проверки полицейские установили, что с сыном все в порядке, и  матери он не звонил.

В полиции напоминают: при получении подобного звонка  необходимо задать как можно больше уточняющих вопросов звонящему. Следует проанализировать все услышанное и обратиться к близким людям за советом или просто рассказать о ситуации, которая произошла.

Не следует передавать незнакомым людям свое имущество, деньги и документы.

О полученном звонке необходимо сразу сообщить в полицию.

Злоумышленники пользуются растерянным эмоциональным состоянием собеседника исключительно в собственных целях.

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