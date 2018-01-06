В Харькове мошенники обманули пенсионеров почти на 30 тысяч гривен. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мошенники действовали по известной мошеннической схеме, выманивая у доверчивых людей крупные суммы денег. Они звонили разным людям, представлялись сотрудниками полиции и сообщали о преступлении, якобы совершенном их родственниками.

78-летний харьковчанин рассказал правоохранителям, что якобы за «непривлечение внука к уголовной ответственности» за якобы совершенное ДТП он перевел мошенникам через платежный терминал 5000 гривен.

В этот же день в полицию обратилась 81-летняя женщина. Она передала в подъезде собственного дома неизвестному 23000 гривен и 400 долларов США за якобы «непривлечение» к уголовной ответственности ее родственника.

В результате проверки полицейские установили, что вышеуказанные люди в полицию не попадали.

Схема выманивания денег в обоих случаях была одинакова: человеку поступает телефонный звонок от якобы полицейского, который угрожает лишить свободы близких родственников. Затем лжеполицейский предлагает «решить вопрос» за деньги.

Следователями возбуждены уголовные производства ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Злоумышленников устанавливают.