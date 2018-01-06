В Харькове мошенники обманули пенсионеров почти на 30 тысяч гривен

06 января 2018 г. 13:24

В Харькове мошенники обманули пенсионеров  почти на 30 тысяч гривен. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мошенники действовали по известной мошеннической схеме, выманивая у доверчивых людей крупные суммы денег. Они звонили разным людям, представлялись сотрудниками полиции и сообщали о преступлении, якобы совершенном их родственниками.

78-летний харьковчанин рассказал правоохранителям, что якобы за «непривлечение внука к уголовной ответственности» за якобы совершенное ДТП он перевел мошенникам через платежный терминал 5000 гривен.

В этот же день в полицию обратилась 81-летняя женщина. Она передала в подъезде собственного дома неизвестному  23000 гривен и 400 долларов США за якобы «непривлечение» к уголовной ответственности ее родственника.

В результате проверки полицейские установили, что вышеуказанные люди в полицию не попадали.

Схема выманивания денег в обоих случаях была одинакова: человеку поступает телефонный звонок от якобы полицейского, который угрожает  лишить свободы близких родственников. Затем  лжеполицейский предлагает  «решить вопрос» за деньги.

Следователями возбуждены уголовные производства ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Злоумышленников устанавливают.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.