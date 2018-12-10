В Харькове мужчина, чтобы проучить знакомого, угнал его автомобиль

9 декабря около 19 часов в полицию поступило сообщение от 26-летнего харьковчанина об исчезновении его автомобиля «Daewoo», который он оставил возле дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Вскоре полицейские обнаружили угнанный автомобиль и задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний житель поселка Песочин.

Мужчина сознался в угоне и сообщил правоохранителям, что между ним и потерпевшим ранее возник конфликт, и таким образом он хотел проучить своего знакомого.

Сейчас автомобиль в исправном состоянии находится на площадке в Холодногорском отделе полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

За угон авто мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.