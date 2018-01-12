В Харькове мужчина дома изготавливал наркотики

В полицию поступило сообщение о том, что с домовладения на улице Новоалександровской в Харькове слышен запах ацетона, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили, что в указанном доме проживает 46-летний мужчина.

В его доме полицейские обнаружили пакет и кастрюлю с семенами черно-серого цвета, две бутылки с коричневой и прозрачной жидкостью, шприцы и две мультиварки, которые использовались для изготовления наркотического зелья.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.