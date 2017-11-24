В Харькове мужчина грабил посетителей ночного клуба

24 ноября 2017 г. 10:38
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Харьковские правоохранители задержали мужчину, который совершил два грабежа и кражу, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В октябре и ноябре  21-летний харьковчанин приходил к одному из развлекательных заведений города и ждал, когда из клуба выйдет посетитель в нетрезвом состоянии. Злоумышленник отбирал у посетителей мобильные телефоны.

Также мужчина украл роутер в  магазине техники.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его.

Следователем Шевченковского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.186 (грабеж) и ч.2 ст.185 (кража) УК Украины.

Мужчина арестован. Ему грозит до 6 лет лишения свободы

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