В Харькове мужчина грабил посетителей ночного клуба

Харьковские правоохранители задержали мужчину, который совершил два грабежа и кражу, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В октябре и ноябре 21-летний харьковчанин приходил к одному из развлекательных заведений города и ждал, когда из клуба выйдет посетитель в нетрезвом состоянии. Злоумышленник отбирал у посетителей мобильные телефоны.

Также мужчина украл роутер в магазине техники.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его.

Следователем Шевченковского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.186 (грабеж) и ч.2 ст.185 (кража) УК Украины.

Мужчина арестован. Ему грозит до 6 лет лишения свободы