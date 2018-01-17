В Харькове мужчина уехал на автомобиле из дома и пропал

17 января 2018 г. 17:36
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Харьковские правоохранители устанавливают местонахождение Асанова Александра Сергеевича, 1979 года рождения, который 13 января около 18 часов вечера уехал из дома на автомобиле «Daewoo Nexia» серого цвета и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчина был одет в темно-серую куртку, черные брюки и коричневые замшевые сапоги.

Правоохранители просят харьковчан сообщать какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого мужчины в Новобаварский отдел полиции по телефонам (057) 370-21-25, 370-41-30, 102, или другим удобным способом.

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