В Харькове мужчина под видом массажного салона организовал бордель

27-летний мужчина организовал массажный салон с эротическими услугами, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

В качестве помещения салона он снял квартиру. «Сотрудниц» мужчина искал по объявлению, чтобы они оказывали платные услуги сексуального характера под видом эротического массажа. В борделе работали женщины от 18 до 25 лет, которые имели материальные проблемы.

Во время обыска правоохранители изъяли деньги, полученные от клиентов за услуги, журнал учета посетителей и телефоны.

27-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией), ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.