В Харькове мужчина похитил собственного сына и около суток удерживал в квартире

В полицию за помощью обратился 26-летний мужчина, который сообщил, что его отец и двое его знакомых посреди улицы схватили его, усадили в автомобиль отца и вывезли в неизвестном направлении. Об этом сообщили в Киевском отделе полиции ГУ НП в Харьковской области.

Со слов заявителя, его 46-летний ранее судимый отец с помощью двух своих знакомых усадил его в автомобиль и около суток удерживал его против воли.

Сначала мужчину удерживали в неизвестной ему квартире в районе проспекта Гагарина, а затем перевезли в дом отца. Все это время молодой человек находился под постоянным наблюдением знакомых отца.

Когда парня отпустили, он пришел в полицию.

По данному факту Киевским отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.