В Харькове мужчина продавал через Интернет наркотики и психотропы

В Харькове полицейские задержали 27-летнего мужчину за распространение наркотиков через Интернет.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в мессенджере злоумышленник создал Интернет-магазин и незаконно сбывал путем «закладок» психотропное вещество. Деньги получал на электронный кошелек и выводил на банковские карточки.

Правоохранителями было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Во время обысков злоумышленника правоохранители задержали.

В ходе проведения обыска в автомобиле «Mercedes», которым пользовался наркосбытчик, полицейские обнаружили 3 полимерных пакета с каннабисом, мобильный телефон и 10 сим-карт различных мобильных операторов.

В гараже полицейские также обнаружили пакет с веществом синего цвета весом около 200 граммов, 8 пакетов весом по 0,5 г каждый с психотропным веществом, электронные весы, банковские карты, записную книжку с «черной бухгалтерией», около 500 полимерных зип-пакетов для фасовки психотропных и мобильный телефон, с помощью которого функционировал Интернет-магазин.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении злоумышленнику меры пресечения и сообщения о подозрении.

Полицейские устанавливают источник и канал поставки указанного вещества и преступные связи мужчины.