В Харькове мужчина распространял запрещенное видео

Харьковские правоохранители разоблачили мужчину в распространении порнофильмов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчина по месту жительства записывал диски с фильмами порнографического характера.

По подозрению в совершении данного преступления правоохранители задержали 39-летнего мужчину.

Злоумышленник в собственном доме записывал на DVD-R диски кинопродукцию порнографического характера с целью дальнейшей продажи порнофильмов.

Покупателей порнокино злоумышленник находил через Интернет.

Полиция установила 13 фактов продажи дисков.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2, 3 ст.301 (изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, а также сбыт кинопродукции порнографического характера) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание до 7 лет лишения свободы.