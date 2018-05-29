В Харькове мужчина распространял запрещенное видео

29 мая 2018 г. 17:28
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Харьковские правоохранители разоблачили мужчину в распространении  порнофильмов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчина по месту жительства записывал диски с фильмами порнографического характера.

По подозрению в совершении данного преступления правоохранители задержали 39-летнего мужчину.

Злоумышленник в собственном доме записывал на DVD-R диски кинопродукцию порнографического  характера с целью дальнейшей продажи порнофильмов.

Покупателей порнокино злоумышленник находил через Интернет.

Полиция установила 13 фактов продажи дисков.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2, 3 ст.301 (изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, а также сбыт кинопродукции порнографического характера) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

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