В Харькове мужчина распространял запрещенное видео

Харьковские правоохранители разоблачили мужчину в распространении порнофильмов.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Мужчина по месту жительства записывал диски с фильмами порнографического характера.
По подозрению в совершении данного преступления правоохранители задержали 39-летнего мужчину.
Злоумышленник в собственном доме записывал на DVD-R диски кинопродукцию порнографического характера с целью дальнейшей продажи порнофильмов.
Покупателей порнокино злоумышленник находил через Интернет.
Полиция установила 13 фактов продажи дисков.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2, 3 ст.301 (изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, а также сбыт кинопродукции порнографического характера) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит наказание до 7 лет лишения свободы.