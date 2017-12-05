В Харькове мужчина сбывал опий во время общественных работ в исправительной колонии

05 декабря 2017 г. 11:16
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Торговцем опиумом оказался 28-летний ранее судимый харьковчанин.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на счету мужчины два факта продажи наркотиков. Задержали его во время реализации очередной дозы.

У злоумышленника изъяли 800 гривен, полученные за продажу опия, и шприцы с наркотическим веществом.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

Распространителю наркотиков грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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