В Харькове мужчина у себя дома устроил наркопритон

02 ноября 2017 г. 15:30
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В Харькове в Немышлянском районе 40-летний харьковчанин изготавливал опасный наркотик, который употреблял со своими знакомыми, сообщили в отделе коммуникаций полиции Харьковской области. Изъятые принадлежности для кустарного изготовления наркотиков и три медицинских шприца с жидкостью, похожей на опий, направлены на экспертизу. 

- По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.317(организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, - рассказал заместитель начальника Немышлянского ОП полковник полиции Сергей Волобуев. - Мужчине грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

 

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