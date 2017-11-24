В Харькове мужчина убил гостя за вопрос: "Как у вас дела?"

Орджоникидзевский районный суд признал виновным 28-летнего ранее судимого жителя Донецкой области в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, и краже (ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 185 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В октябре 2016 года в одном из домов на улице Мира в Харькове мужчина проживал в квартире вместе со своей гражданской женой и ее мамой.

Сожительница осужденного пожаловалась на него своему товарищу, который зашел в гости. Женщина рассказала, что муж пьет и часто ее бьет. Знакомый решил помочь женщине. Он хотел поговорить с сожителем женщины, но после вопроса "Как у вас дела?" хозяин дома начал его избивать. Женщинам злоумышленник пригрозил, что убьет их, если они вызовут правоохранителей.

Женщины вызвали скорую помощь.

От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Кроме того, злоумышленник нашел на полу телефон своей жертвы, выпавший из кармана гостя, и забрал его себе.

По информации руководителя местной прокуратуры №3 Руслана Скуратовича, суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы.