В Харькове мужчина украл элитный алкоголь из супермаркета

17 января 2018 г. 16:37
128 просмотров

Накануне патрульные получили вызов о краже алкоголя в одном из супермаркетов на улице Новгородской на сумму около 1000 гривен.  Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Пообщавшись с работником учреждения, полицейские установили, что неизвестный похитил три бутылки элитного алкоголя, после чего скрылся. Правоохранители установили личность злоумышленника и место его проживания.

Прибыв по адресу проживания подозреваемого полицейские обнаружили его самого, а также похищенный товар.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.