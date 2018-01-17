В Харькове мужчина украл элитный алкоголь из супермаркета

Накануне патрульные получили вызов о краже алкоголя в одном из супермаркетов на улице Новгородской на сумму около 1000 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Пообщавшись с работником учреждения, полицейские установили, что неизвестный похитил три бутылки элитного алкоголя, после чего скрылся. Правоохранители установили личность злоумышленника и место его проживания.

Прибыв по адресу проживания подозреваемого полицейские обнаружили его самого, а также похищенный товар.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.