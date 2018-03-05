В Харькове мужчина украл из магазина кроссовки

05 марта 2018 г. 16:32
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Сегодня, около 13 часов, патрульные получили информацию о краже кроссовок стоимостью 1350 гривeн в одном из магазинов Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Факт кражи зафиксировали камeры наблюдения в магазине.

По предоставленному изображению с видеокамеры и описанию предполагаемого вора полицейские обнаружили разыскиваемого мужчину на улице Чeрeдничeнковской.

Похищенные кроссовки были у мужчина при себе. Патрульные задержали его и вызвали на место  следственно-опeративную группу.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

 

 

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