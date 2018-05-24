В Харькове мужчина вытащил из руки червя длиной 15 см

23 мая 2018 в Харькове зарегистрировали очередной случай дирофиляриоза.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

За медицинской помощью к врачу - инфекционисту в харьковскую городскую поликлинику №26 обратился мужчина по поводу самостоятельного удаления гельминта с припухлости внутренней поверхности предплечья правой руки.

Удаленную нематоду исследовали в бактериологической лаборатории Харьковского областного лабораторного центра.

Ее определили как Dirofilaria repens длиной 15,0 см.

Больной отмечает, что часто находился в частном секторе, где его кусали комары.

В очаге, по месту жительства больного, специалистами лабораторного центра провели эпидемиологическое обследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее дирофиляриоз выявили у женщины в Дергачевском районе.