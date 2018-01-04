В Харькове мужчина за разбой сел в тюрьму

04 января 2018 г. 12:10
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В конце сентября прошлого года 32-летний ранее неоднократно судимый мужчина совершил разбойное нападение на незнакомого мужчину, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленник  увидел неизвестного мужчину в кафе и решил завладеть его мобильным телефоном. Когда тот вышел из кафе, преступник проследил за ним, догнал и несколько раз ударил палкой по голове.

Затем под угрозой применения ножа грабитель  отобрал у потерпевшего мобильный телефон и 6500 гривен.

Правоохранители задержали злоумышленника.

Следственным отделом  Основянского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) УК  Украины.

Червонозаводский районный суд рассмотрел материалы уголовного производства и приговорил  злоумышленника к семи с половиной  годам  лишения свободы.

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