В Харькове мужчина за разбой сел в тюрьму

В конце сентября прошлого года 32-летний ранее неоднократно судимый мужчина совершил разбойное нападение на незнакомого мужчину, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленник увидел неизвестного мужчину в кафе и решил завладеть его мобильным телефоном. Когда тот вышел из кафе, преступник проследил за ним, догнал и несколько раз ударил палкой по голове.

Затем под угрозой применения ножа грабитель отобрал у потерпевшего мобильный телефон и 6500 гривен.

Правоохранители задержали злоумышленника.

Следственным отделом Основянского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Червонозаводский районный суд рассмотрел материалы уголовного производства и приговорил злоумышленника к семи с половиной годам лишения свободы.