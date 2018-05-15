В Харькове мужчина задержал автовора, который ограбил его автомобиль

15 мая 2018 г. 14:59
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В Харькове хозяин автомобиля самостоятельно задержал автовора.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию поступило сообщение от 49-летнего харьковчанина о том, что он подъехал на автомобиле в отделение почты, расположенное на улице Мало-Гончаровская.

Через некоторое время он услышал звук разбитого стекла, вышел  и увидел возле своей машины неизвестного.

На требование остановиться незнакомец не отреагировал и начал убегать. Харьковчанин догнал злоумышленника и задержал.

После этого хозяин машины вызвал правоохранителей, которые доставили злоумышленника в полицию.

Задержанный  - безработный 31-летний харьковчанин.

У него правоохранители изъяли вещественные доказательства - барсетку с деньгами и документами потерпевшего.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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