В Харькове мужчина задержал автовора, который ограбил его автомобиль

В Харькове хозяин автомобиля самостоятельно задержал автовора.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
В полицию поступило сообщение от 49-летнего харьковчанина о том, что он подъехал на автомобиле в отделение почты, расположенное на улице Мало-Гончаровская.
Через некоторое время он услышал звук разбитого стекла, вышел и увидел возле своей машины неизвестного.
На требование остановиться незнакомец не отреагировал и начал убегать. Харьковчанин догнал злоумышленника и задержал.
После этого хозяин машины вызвал правоохранителей, которые доставили злоумышленника в полицию.
Задержанный - безработный 31-летний харьковчанин.
У него правоохранители изъяли вещественные доказательства - барсетку с деньгами и документами потерпевшего.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.