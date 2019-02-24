В Харькове мужчина "заминировал" электричку

24 февраля 2019 г. 11:25
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23 февраля в 20:48 в полицию поступила информация о том, что в ГСЧС позвонил неизвестный и сообщил, что электричка сообщением «Лозовая-Гусаровка» заминирована.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место полицейские и специалисты-взрывотехники осмотрели подвижной состав электрички общей площадью 560 кв. метров. 

Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили. 

Движение поездов не останавливалось.

Правоохранители задержали злоумышленника, сделавшего ложное сообщение о заминировании.

Им оказался 35-летний безработный житель Харьковской области.

По данному факту следователем Холодногорского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному лжеминеру грозит  от 2 до 6 лет лишения свободы.

 

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