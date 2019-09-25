 

"Заминировал" завод: в Харькове разоблачили телефонного лжеминера

25 сентября 2019 г. 10:27
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Правоохранители разоблачили лжеминера одного из харьковских заводов. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 20 сентября около 22:00 в полицию с мобильного позвонил неизвестный. Он представился жителем Чугуевского района и сообщил, что в подвальном помещении завода на проспекте Московском под лестницей он заложил взрывчатку. Он сказал, что у него большой кредит, и терять ему нечего.

Прибывшие на место правоохранители в ходе осмотра территории завода взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили. Были эвакуированы 2 человека - работники службы безопасности предприятия. За медицинской помощью никто не обращался. Отвод транспорта не осуществлялся.

24 сентября сотрудники отдела спецполиции разоблачили лжеминера: им оказался 26-летний житель пгт. Большая Рогань Харьковского района.

У мужчины изъяли мобильный телефон без sim-карты. По словам последнего, карточку он выбросил.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает  от 2 до 6 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины. 

 

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