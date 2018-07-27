В Харькове на части Новгородской временно перекроют движение транспорта

С 8:00 до 21:00 28 и 29 июля будет запрещено движение транспорта по ул. Новгородской - на участке от ул. Клочковской до пр. Науки.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Как пояснили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капитального ремонта проезжей части ул. Новгородской.

На этот период закрытый участок транспорт будет объезжать по улицам Отакара Яроша и Космической.

Также с 8:00 до 21:00 28 и 29 июля автобус №282э изменит маршрут и будет объезжать закрытый участок так: ул. Новгородская - пр. Науки - ул. Отакара Яроша - ул. Клочковская и далее по маршруту.