В Харькове на два дня перекроют часть Московского проспекта

С 9:00 до 21:00 15 и 16 августа по пр. Московскому на участке от ул. Василия Мельникова до пр. Льва Ландау при движении в сторону ул. Энергетической будет запрещено движение транспорта.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Как пояснили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией проспекта.

Двустороннее движение в эти дни будет организовано по полосе встречного направления.

Кроме того, будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от пр. Льва Ландау до ул. Харьковских Дивизий. В связи с этим, троллейбус №13 будет курсировать таким образом:

(с 9:00 до 21:00 15 августа): парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - ст. м. «Армейская» - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - парк «Зустріч»;

(с 9:00 до 21:00 16 августа): парк «Зустріч»- ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - ст. м. «Армейская» - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Защитников Украины»;

(в обратном направлении): ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» -пр. Московский - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - парк «Зустріч».