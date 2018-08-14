В Харькове на два дня перекроют часть Московского проспекта

14 августа 2018 г. 19:13
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С 9:00 до 21:00 15 и 16 августа по пр. Московскому на участке от ул. Василия Мельникова до пр. Льва Ландау при движении в сторону ул. Энергетической будет запрещено движение транспорта.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Как пояснили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией проспекта.

Двустороннее движение в эти дни будет организовано по полосе встречного направления.

Кроме того, будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от пр. Льва Ландау до ул. Харьковских Дивизий. В связи с этим, троллейбус №13 будет курсировать таким образом: 

(с 9:00 до 21:00 15 августа): парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - ст. м. «Армейская» - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - парк «Зустріч»;

(с 9:00 до 21:00 16 августа): парк «Зустріч»- ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - ст. м. «Армейская» - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Защитников Украины»; 

(в обратном направлении): ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» -пр. Московский - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - парк «Зустріч». 

 

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