В Харькове "на горячем" задержали наркосбытчика

04 августа 2018 г. 11:20

Харьковские полицейские задержали мужчину во время сбыта наркотика.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

26-летний ранее судимый за имущественные и наркопреступления злоумышленник продал покупателю 5 мл опия ацетилированного за 200 гривен.

В ходе проведения личного обыска полицейские изъяли у него деньги, полученные за сбыт наркотика.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

По месту жительства злоумышленника во время обыска были изъяли ингредиенты для изготовления наркотического средства, в том числе прекурсоры.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному правонарушителю меры пресечения и сообщения о подозрении, а также наложения ареста на имущество.

Полицейские устанавливают преступные связи задержанного и источник снабжения наркосредств.

 

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