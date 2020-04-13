В Харькове на коронавирус проверяют 11-месячного ребенка

За последние сутки в Харьковской области не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19, но зафиксировано подозрение на коронавирус у 11-месячного ребенка из Харькова, который госпитализирован в реанимационное отделение областной детской инфекционной больницы.

Как сообщают в пресс-службе ХОГА, ребенок с матерью вернулись из Киева. Мать с ребенком находится в больнице и сегодня также будет обследована лабораторно.

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