В Харькове на коронавирус проверяют 11-месячного ребенка

13 апреля 2020 г. 10:28
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За последние сутки в Харьковской области не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19, но зафиксировано подозрение на коронавирус у 11-месячного ребенка из Харькова, который госпитализирован в реанимационное отделение областной детской инфекционной больницы.
 
Как сообщают в пресс-службе ХОГА, ребенок с матерью вернулись из Киева. Мать с ребенком находится в больнице и сегодня также будет обследована лабораторно.
Отметим, что с начала регистрации в Харьковской области зафиксировано 60 подозрений, из которых 11 подтверждено и 20 опровергнуто.

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