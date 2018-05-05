В Харькове на краже задержали домушников-иностранцев

05 мая 2018 г. 11:59
95 просмотров

3 мая правоохранители задержали двух граждан Грузии во время совершения ими квартирной кражи.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

41 и 46-летние мужчины, взломав замок входной двери, проникли в чужую квартиру на улице Академика Павлова и украли деньги, золотые изделия и личные вещи хозяев дома.

Полицейские изъяли у злоумышленников вещественные доказательства - орудия преступления и похищенные вещи.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет заключения.

Сейчас полицейские проверяют  причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории города и Харьковской области.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.