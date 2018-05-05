В Харькове на краже задержали домушников-иностранцев

3 мая правоохранители задержали двух граждан Грузии во время совершения ими квартирной кражи.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

41 и 46-летние мужчины, взломав замок входной двери, проникли в чужую квартиру на улице Академика Павлова и украли деньги, золотые изделия и личные вещи хозяев дома.

Полицейские изъяли у злоумышленников вещественные доказательства - орудия преступления и похищенные вещи.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет заключения.

Сейчас полицейские проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории города и Харьковской области.