В Харькове на летний период сохранят льготный проезд для детей в общественном транспорте

Право льготного проезда для школьников планируют сохранить и летом. Об этом сегодня, 9 июня, на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.

По ее словам, согласно Программе содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова право льготного проезда предоставляется учащимся общего среднего образования. Речь идет о льготном проезде в наземном электротранспорте и метрополитене.

«В связи со сложившейся ситуацией, в связи с тем, что многие люди лишились работы, многие семьи обратились к нам с тем, что дети начинают посещать секции и кружки, и мы выходим с предложением, чтобы снять ограничения на льготный проезд в летний период», - отметила Лариса Болгова.

Директор департамента сообщила, что соответствующее решение планируется принять на ближайшей сессии городского совета. После этого школьники смогут ездить на городском электротранспорте на льготных условиях весь год, и это право закрепится в программе на постоянной основе.

Напомним, что в Харькове школьники пользуются единым электронным билетом «Е-ticket». Дети могут ездить в трамваях и троллейбусах на льготных условиях неограниченное количество поездок. Если ребенок пользуется одним видом наземного транспорта, карту нужно пополнить на 15 грн, если двумя – на 20 грн. В метрополитене с 50%-й скидкой у школьников есть до 50 поездок в месяц. Льгота на проезд для детей действует с 1 сентября до 30 июня.