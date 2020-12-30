В Харькове на новогодние праздники за порядком будут следить почти 2 тысячи правоохранителей

30 декабря 2020 г. 10:44
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В Харькове на новогодние праздники за порядком будут следить почти 2 тысячи  правоохранителей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как отмечается, особое внимание полиция будет уделять обеспечению общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий в центральной части Харькова. 

Всего для обеспечения безопасности граждан в новогоднюю ночь на улицах города в традиционных местах празднования, в харьковском метрополитене, на железнодорожных станциях и в других общественных местах, на маршрутах патрулирования будет задействовано 650 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии. 

В полиции также напомнили о том, что во время празднования необходимо придерживаться карантинных требований, применять средства индивидуального защиты и по возможности - социальную дистанцию. 

В праздничные дни заведения питания в городе будут работать до 7 утра, также продлена работа харьковского метрополитена, который будет обслуживать пассажиров до 3 часов утра.

«Полиция обращается ко всем гражданам с просьбой не нарушать общественный порядок, соблюдать правила пожарной безопасности, дорожного движения, использование пиротехнических средств, быть осторожными при обнаружении подозрительных предметов и сразу сообщать об этом по спецлинии полиции «102», - сказано в сообщении.

 

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