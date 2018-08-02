В Харькове на обходе избили и столкнули с лестницы контролера водоканала

В Харькове участились случаи нападений на контролеров водоканала, а также угроз в их адрес.

Об этом сообщили в Департаменте правового обеспечения КП «Харьковводоканал», передает пресс-служба КП.

Так, 25 июля в жилом доме по проспекту Гагарина, 44, 61-летний мужчина избил и столкнул с лестницы контролера Департамента сбыта КП «Харьковводоканал».

Как рассказала пострадавшая, в этот день работали выездные кассы по сбору платежей, и людей уведомляли о том, что в случае наличия задолженности за услуги водоснабжения или водоотведения они могут их погасить, не отходя от дома.

«Мы сообщили данную информацию абоненту, поскольку у него с 2014 года существует задолженность за потребляемые услуги в размере 2603 гривны. После чего он начал оскорблять меня, с обещаниями всех порезать и убить. Я объяснила ему, что выполняю свою работу по информированию населения. Обернулась и стала уходить, но он меня толкнул, начал бить кулаками по голове и лицу, после чего столкнул с лестницы», - сообщила пострадавший контролер Елена Пискун.

С сотрясением мозга, гематомами пострадавшую доставили в городскую больницу скорой и неотложной помощи.

Как сообщили в КП, женщина работает контролером на предприятии с 2002 года. За 16 лет работы на предприятии жалоб на ее работу не было.

Как сообщили в Департаменте правового обеспечения КП «Харьковводоканал», данный случай зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.

Открыто уголовное дело по статье 125 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение».