На Покрова харьковчане смогут посетить православную ярмарку

Как сообщила пресс-служба Харьковского городского совета, ярмарка "Покров" будет работать с 12 по 20 октября на территории Свято-Покровского монастыря (ул. Университетская, 8).

По данным Харьковской епархии Украинской православной церкви, на ярмарке будет представлен большой выбор печатной продукции, церковной утвари, икон, ювелирных изделий, керамики, ладана, меда и много другого.

Также можно будет приобрести травяные чаи, шампуни и крема, духи, эфирные масла и благовония, изделия из натуральных тканей, кожи, меха и пуха, мед, продукты пчеловодства и виноградарства и многое другое.

Вход – свободный.

Напомним, что 14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и День защитника Украины.