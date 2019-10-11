 

На Покрова харьковчане смогут посетить православную ярмарку

11 октября 2019 г. 10:53
38 просмотров

Как сообщила пресс-служба Харьковского городского совета, ярмарка "Покров" будет работать с 12 по 20 октября на территории Свято-Покровского монастыря (ул. Университетская, 8).

По данным Харьковской епархии Украинской православной церкви, на ярмарке будет представлен большой выбор печатной продукции, церковной утвари, икон, ювелирных изделий, керамики, ладана, меда и много другого.

Также можно будет приобрести травяные чаи, шампуни и крема, духи, эфирные масла и благовония, изделия из натуральных тканей, кожи, меха и пуха, мед, продукты пчеловодства и виноградарства и многое другое.

Вход – свободный.

Напомним, что 14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и День защитника Украины.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.