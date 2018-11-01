Сегодня, 1 ноября, правоохранители задержали «на горячем» главного государственного инспектора ОГНИ в Киевском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Чиновника задержали при получении очередного транша неправомерного вознаграждения в размере 80 тысяч гривен за «непрепятствование» хозяйственной деятельности предприятия.

До этого она получала деньги еще два раза. Общая сумма неправомерного вознаграждения должна была составить 200 тысяч гривен.

Правоохранители документировали противоправную деятельность главного государственного инспектора в течение месяца.

Действия госслужащей квалифицируются по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Следственные действия продолжаются.