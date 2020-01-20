В Харькове на получении взятки задержали подполковника полиции

20 января 2020 г. 21:45
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Правоохранители разоблачили на получении взятке подполковника, старшего оперуполномоченного отдела криминальной полиции Киевского ОП ГУНП в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным правоохранителей, сегодня, 20 января, частный предприниматель передал полицейскому 1500 долларов США, чтобы оперуполномоченный «закрыл глаза» на самозахват предпринимателем земельного участка и постройку на нем незаконной пристройки для расширения площади кафе.

Возле магазина "Мишка" на площади Конституции, получив взятку в салоне своего авто, подполковник пытался уйти, но был заблокирован оперативными сотрудниками, он заехал на тротуар и мимо пешеходов проехал до центрального входа в Харьковский городской совет, а затем выехал на проезжую часть.

Правоохранители продолжили преследовать полицейского.

Пытаясь избавиться денег, он на ходу выбросил их в окно. 

Во время погони автомобиль злоумышленника столкнулся с автомобилем правоохранителей и был заблокирован, после чего подозреваемый выбежал из машины, несмотря на то, что в ней сидел его 8-летний ребенок, и побежал по площади Розы Люксембург. 

В сквере полицейского догнали и задержали правоохранители. Выброшенные деньги собрали очевидцы события и передали правоохранителям.

Сейчас готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и решается вопрос об избрании задержанному полицейскому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

 

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