В Харькове на получении взятки задержали военкома

Сегодня, 21 января, в рамках контроля за совершением преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины харьковские правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения военным комиссаром Харьковского ОРВК неправомерной выгоды в размере 500 долларов США от гражданина Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Фейсбук.

По его информации, военком требовал деньги у призывника за признание негодным для дальнейшего прохождения военной службы.

Коррупционера задержали, при нем обнаружили и изъяли указанные денежные средства.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту работы и жительства фигуранта.

По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения военкома от занимаемой должности.