В Харькове на предприятии обнаружили болем сотни "нелегалов"

Сотрудники налоговой милиции Харьковщины обнаружили предприятие, которое в течение двух лет использовало труд официально неоформленных работников и платило им заработную плату «в конвертах».

Как сообщиди в пресс-службе ГФС в Харьковской области, владелец предприятия нанес государственному бюджету ущерб минимум на 4,6 млн грн.

«По документам общая численность трудоустроенных сотрудников на предприятии составляет около 100 человек, которые получают заработную плату от 3200 до 3400 грн. в месяц. Однако путем проведения ряда оперативных мероприятий установлено, что на указанном производстве работает как минимум 250 человек с заработной платой значительно выше минимальной, -рассказал и.о. первого заместителя начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Янчук.

Зарплату в «конвертах» работники указанного предприятия получали два раза в месяц в кассе предприятия, о чем ставили подпись в соответствующих неучтенных ведомостях. Деньги для таких выплат руководители предприятия брали от реализации неучтенного товара, произведенного на собственных мощностях без отражения в бухгалтерской и налоговой отчетности.

«В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, работники следственно-оперативных подразделений ГУ ДФС области провели обыски в офисных и производственных помещениях кампании. Было обнаружено и изъято печати, компьютерная техника, теневую документацию и денежные средства (в том числе предназначенные для выплаты зарплаты «в конвертах») в сумме более 650 тыс. грн, - добавил Янчук,