В Харькове на рынке ограбили бизнесмена

30 апреля 2018 г. 13:36
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2 апреля возле рынка «Барабашово» ограбили частного предпринимателя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили личность одного из нападавших и задержали его.

Полицейские выяснили, что 31-летний злоумышленник вместе со своим знакомым напали на потерпевшего и завладели деньгами в сумме 3 тысяч долларов США и 165 тысяч гривен.

Задержанному объявлено о подозрении, ему избирается мера пресечения.

В настоящее время полицейские разыскивают второго соучастника грабежа.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

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