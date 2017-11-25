В Харькове на Салтовке ограбили мужчину

В Харькове на улице двое мужчин отобрали у харьковчанина мобильный телефон, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию обратился 37-летний мужчина и сообщил о том, что двое неизвестных возле дома на улице Дружбы Народов ударили его и завладели мобильным телефоном.

Правоохранители задержали за совершение грабежа 32 и 40-летних местных жителей.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины.

Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.