В Харькове на Салтовке ограбили мужчину

25 ноября 2017 г. 10:23
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В Харькове на улице  двое мужчин отобрали у харьковчанина мобильный телефон, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию обратился 37-летний мужчина  и сообщил о том, что двое неизвестных возле дома на улице Дружбы Народов ударили его и завладели мобильным телефоном.

Правоохранители задержали за совершение грабежа 32 и 40-летних местных жителей.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК  Украины.

Злоумышленникам  грозит   до 6 лет лишения свободы.

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