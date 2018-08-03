В Харькове на сбыте психотропа задержали женщину

В Харькове за сбыт психотропного вещества задержали женщину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

37-летняя харьковчанка за 200 гривен продала сверток с наркотиком «PVP», после чего ее сразу задержали полицейские.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Задержанной грозит до 10 лет лишения свободы.