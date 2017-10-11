В Харькове на стоянке автосалона сгорели четыре БМВ

В ночь на среду на стоянке частного автосалона неизвестные подожгли четыре автомобиля марки БМВ. Сообщил о пожаре охранник автосалона, говорит Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковский области. На момент прибытия спасателей огнем были охвачены моторные отсеки и салоны автомобилей BMW X-6, BMW 7 и BMW 750, а также передняя часть автомобиля BMW X-5. Общая площадь пожара составила около 20 кв. м.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковский области.

Вы знаете, когда наши сотрудники принимали участие в осмотре места пожара. Действительно, сразу одна из первых причин, когда подъехали представители правоохранительных органов. Все было выделено в одно делопроизводство, и понимали, что одна из основных причин - это занос открытого источника огня.

Убытки сейчас устанавливаются. В салоне отказываются давать какие-либо комментарии.В свою очередь, в Киевском отделе полиции сообщают, что придерживаются версии с умышленным поджогом. И добавляют, что на месте были найдены пакеты с веществом, которое легко воспламеняется. Сейчас полицейские работают с видео, которое зафиксировали камеры видеонаблюдения, находящиеся на площадке автосалона, где собственно и стояли автомобили потерпевших. Люди оставили транспортные средства на техническое обслуживание

Алена Соболевская, пресс-офицер Киевского отдела полиции

Были собраны вещественные доказательства. Установлено, что владельцы указанных автомобилей, не принадлежали ни к каким политическим партиям, общественным организациям. По их словам, они понятия не имеют , кто мог совершить это преступление. Явных врагов у них не было

Кроме того, по словам пресс-офицера, владельцы автомобилей между собой даже не знакомы. Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований по части второй, статьи 194-й - это умышленная порча имущества. Правонарушителей ожидает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.