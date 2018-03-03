В Харькове на улице мужчину избил незнакомец

В январе 2018 года на улице Франтишека Крала у мужчины возник конфликт с неизвестным, в ходе которого последний избил мужчину, причинив ему тяжкие телесные повреждения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Пострадавшего с переломом носа, плеча и ушибами госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Как сообщил начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев , за совершение преступления полицейские задержали 32-летнего неоднократно судимого ранее харьковчанина.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.