В Харькове на улице мужчину избил незнакомец

03 марта 2018 г. 11:30
324 просмотра

В январе 2018 года на улице Франтишека  Крала у мужчины возник конфликт с неизвестным, в ходе которого последний избил мужчину, причинив ему тяжкие телесные повреждения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Пострадавшего с переломом носа, плеча и ушибами госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Как сообщил начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев , за совершение преступления полицейские задержали 32-летнего неоднократно судимого ранее харьковчанина.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Злоумышленнику грозит  до 8 лет лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.