В Харькове на улице обокрали женщину

31 июля 2018 г. 13:45
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Харьковские патрульные задержали мужчину, который похитил мобильный телефон у женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

30 июля около 18 часов патрульные получили сообщение о том, что на улице Родниковой неизвестный похитил из сумки заявительницы мобильный телефон.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили мужчину, у которого находился мобильный телефон потерпевшей.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

Обнаруженного гражданина передали следователям.

 

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