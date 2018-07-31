В Харькове на улице обокрали женщину

Харьковские патрульные задержали мужчину, который похитил мобильный телефон у женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

30 июля около 18 часов патрульные получили сообщение о том, что на улице Родниковой неизвестный похитил из сумки заявительницы мобильный телефон.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили мужчину, у которого находился мобильный телефон потерпевшей.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

Обнаруженного гражданина передали следователям.