В Харькове на улице ограбили подростка

10 мая 2018 г. 15:01
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Харьковские полицейские задержали грабителя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На улице злоумышленник выхватил из рук 17-летнего парня мобильный телефон.

По информации начальника Немышлянского отдела полиции подполковника полиции Александра Козленко, неизвестный неожиданно напал на подростка, когда тот шел по улице Амосова.

Правоохранители установили и задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний харьковчанин.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.

 

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