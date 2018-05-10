В Харькове на улице ограбили подростка

Харьковские полицейские задержали грабителя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На улице злоумышленник выхватил из рук 17-летнего парня мобильный телефон.

По информации начальника Немышлянского отдела полиции подполковника полиции Александра Козленко, неизвестный неожиданно напал на подростка, когда тот шел по улице Амосова.

Правоохранители установили и задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний харьковчанин.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.