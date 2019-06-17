В Харькове на улице задержали грабителя с поличным

На одной из улиц Харькова патрульные обнаружили грабителя с поличным.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, вызов о том, что в жилище заявителя проник неизвестный, полицейские получили днем 16 июня.

По предварительной информации, злоумышленник похитил из квартиры заявителя ценные вещи.

Мужчину, который подходил по ориентировке, полицейские обнаружили на улице Светлой.

Злоумышленник нес похищенные вещи, среди которых была компьютерная техника.

Для установления всех обстоятельств происшествия на место вызвали сотрудников следственно-оперативной группы.

В дальнейшем делом будут заниматься следователи.