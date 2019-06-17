В Харькове на улице задержали грабителя с поличным

17 июня 2019 г. 15:00
2 просмотра

На одной из улиц Харькова патрульные обнаружили грабителя с поличным.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, вызов о том, что в жилище заявителя проник неизвестный, полицейские получили днем 16 июня.

По предварительной информации, злоумышленник похитил из квартиры заявителя ценные вещи.

Мужчину, который подходил по ориентировке, полицейские обнаружили на улице Светлой.

Злоумышленник нес похищенные вещи, среди которых была компьютерная техника.

Для установления всех обстоятельств происшествия на место вызвали сотрудников следственно-оперативной группы.

В дальнейшем делом будут заниматься следователи.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.