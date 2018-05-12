В Харькове на улице задержали наркокурьера

12 мая 2018 г. 16:08
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Утром 12 мая во время патрулирования на улице Воложановской харьковские полицейские обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно.

Пообщавшись с ним, полицейские решили досмотреть мужчину.

При поверхностной проверке у мужчины патрульные обнаружили 10 пакетиков с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое, и 15 пакетиков с порошком белого цвета, похожим на наркотики.

Для провeдeния соответствующих следственных действий и дальнейшего установлeния всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Мужчину патрульные передали следователям.

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