В Харькове на улице задержали женщину с наркотиками

Харьковские полицейские во время патрулирования Киевского района города обнаружили женщину, вероятно, причастную к распространению наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области, 9 января, около 23 часов, полицейские заметили женщину, которая, увидев патрульное авто, изменила направление своего движения. Она явно не хотела попасть в поле зрения полицейских и заметно нервничала.

Такое поведение показалось патрульным странным, поэтому они решили обратиться к женщине.

Впоследствии, во время общения с ней, полицейские выяснили причину такого поведения женщины. На вопрос полицейских, имеет ли она при себе запрещенные к обращению вещества, женщина сообщила, что с собой у нее три свертка с наркотическими веществами с целью распространения через так называемые "закладки".

На место была вызвана следственно-оперативная группа.

У женщины следователи изъяли 3 полиэтиленовых пакета, в которых находилось 5 свертков с порошковым веществом, 5 свертков с темно-зеленым веществом и 9 свертков с бумажными "марками".

Также женщина указала полицейским на 3 места, где она уже успела разложить подобные свертки.

В дальнейшем все обстоятельства по делу будут устанавливать следователи.